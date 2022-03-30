В Калужской области чиновница не смогла объяснить доход в 7,5 миллиона рублей

Прокурор Калужской области Константин Жиляков направил в суд иск об обращении в доход государства имущества должностного лица на 7,5 миллиона рублей. Чиновница не смогла объяснить происхождение своих доходов, сообщили в среду, 30 марта, в региональной прокуратуре.

Женщина вместе со своим мужем купили участок земли и нежилое здание на границе Калужской и Московской областей за 7,5 миллиона рублей. Но в декларации этот факт скрыли.

В ходе проверки чиновница заявила, что 8 миллионов рублей ей подарила мать мужа, единственным источником дохода которой является пенсия по старости.

- Мы пришли к выводу о наличии в действиях должностного лица коррупционного правонарушения и оснований для обращения в суд с исковым заявлением, - заявили в прокуратуре. - В судебном заседании представим доказательства своей позиции о незаконности действий должностного лица, совершения им коррупционного правонарушения. Ответчики представят суду возражения и обоснования своих доводов.

Фамилия должностного лица не называется в связи с отсутствием к настоящему моменту судебного решения по заявленному иску.

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