В Калужской области 84 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 84 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель с лета 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 100 984, сообщили в среду, 30 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1409.

Госпитализирован за сутки 41 человек.

Выздоровели еще 740 пациентов. Всего с болезнью справились 92 727 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 20 145 случаев коронавируса. За весь период - 17 823 648. Госпитализированы за сутки – 4299. Выписаны – 51 085, за весь период – 16 788 291. За последние сутки в стране от ковида умерли 352 человека, за все время – 368 377.

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