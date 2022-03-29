Эксперты положительно оценили инициативы калужского губернатора по программе переселения соотечественников

Как мы уже рассказывали, губернатор Калужской области Владислав ШАПША 28 марта на заседании межведомственной группы под председательством зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева внес предложения по совершенствованию миграционной политики.

Шапша предложил уточнить само понятие «соотечественник» как человека, владеющего русским языком и использующего его в повседневной жизни. Он также предложил проводить объективный и открытый экзамен на знание русского языка, освободив от него граждан Беларуси, Украины, ДНР и ЛНР. Еще одно предложение касается создания в регионах адаптационных школ русского языка для социальной и культурной адаптации детей, приехавших из-за рубежа.

Такие инициативы губернатора положительно оценили эксперты.

Профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнёв обратил внимание на то, что федеральные власти уже давно дали понять, что они заинтересованы в привлечении высококвалифицированной и талантливой рабочей силы из-за рубежа, а не «чистой воды гастарбайтеров».

- Необходимость изменений давно назрела, тем более что культурный уровень таких переселенцев бывает довольно низким, – заметил эксперт.

Селезнёв убежден, что культура и формирование мировоззрения будущего поколения – это фундаментальные вещи. Именно поэтому, по его мнению, политические оппоненты России уже давно не стесняются насаждать свою культуру через систему образования, программы обмена, гранты и так далее.

- Человек, который не прошел базовое посвящение, погружение в культурный код, не получил эту культурную прививку, не может быть у них допущен к определенным ресурсам. Поэтому предложение [властей Калужской области] абсолютно правильное. Надо больше внимания уделять тому, чтобы люди, которые приезжают к нам, погружались в наш культурный код, с точки зрения национальной безопасности это абсолютно правильно. Обсуждение этих мер на высоком уровне – в Совете безопасности – здесь очень кстати. А успешный опыт одного региона, в данном случае Калужской области, может быть растиражирован и воспроизведен в последующем на уровне всей России, – добавил политолог.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет» Кирилл Кабанов тоже считает правильным, что и калужский губернатор, и федеральный центр обратили внимание на проблемы программы переселения соотечественников. Эксперт утверждает, что в последние годы выходцы из Средней Азии использовали эту программу «как лазейку для покупки гражданства».

- Кроме того, мы видим еще большую нагрузку на социальную систему, которая не справляется. Мы разговаривали с мэрами небольших городов, причем не самых бедных, и они говорят, что, как только эти люди получают гражданство, они тут же приходят за всеми льготами вроде земли под строительство дома и прочей «социалкой», поскольку эти семьи в основном многодетные. При этом никаких вложений в бюджет они не делают. Так что мы благодарны калужскому губернатору и его команде за то, что они взяли на себя ответственность и смело заявили свою позицию, несмотря на лоббистские ресурсы правоохранительных органов на самом высоком уровне, – заявил общественник. Он подчеркнул, что эту позицию разделяют в СПЧ.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин уверен, что если поправки в программу переселения соотечественников будут приняты, то они будут актуальны и полезны для всех российских регионов, поскольку тогда программа будет способствовать выполнению показателей, для которых она была создана, а именно по упрощенной процедуре предоставлять гражданство «реальным соотечественникам».

- Плюс в предложениях нашего губернатора содержалась еще одна важная деталь – разработка нормативно-правовой базы для создания в регионах адаптационных школ русского языка для полноценной социально-культурной адаптации, интеграции детей, которые приехали из-за рубежа, и подготовки их к поступлению в общеобразовательные школы, – продолжает Калугин. – Вы знаете, что такая проблема в Калужской области есть. Школы вынуждены по закону принимать детей, которые вообще не знают русского языка. И было бы справедливо сначала обучить ребенка в этой адаптационной школе русского языка, а потом, когда он уже научится говорить, научится понимать по-русски, уже отправлять его в тот или иной класс нашей средней школы. Тогда это будет реальная социально-культурная адаптация и интеграция этих людей в российскую нацию.

Председатель комиссии Общественной палаты Калужской области по межнациональному и межрелигиозному взаимодействию Стефан Генич считает, что федеральный центр не формально обратил внимание на инициативы калужского губернатора.

- В последний год в регионе мы серьезно занимаемся вопросами адаптации и интеграции, ассимиляции людей, приезжающих к нам, в Россию, в основном это, конечно, эмигранты из Средней Азии. И эта программа мониторинга дает результаты, потому что там присутствует огромное количество факторов контроля за семьями, которые к нам приезжают и планируют здесь жить. В регионе есть серьезнейшие методики, научно-практические результаты проведенной работы, которыми мы можем поделиться, – сказал он. Общественник поддерживает и предложение Шапши об установлении контроля за процедурой сдачи экзамены на знание мигрантами русского языка, поскольку общество заинтересовано в том, чтобы видеть, кого в регионе принимают в граждан России.

Одним из участников межведомственной группы по миграционной политике был первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Он тоже считает необходимым усилить контроль в отношении участников программы переселения, а именно определиться с понятием термина «соотечественники» и прописать его в законе «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом».

- В Калужской области на начало действия программы, которую осуществляют с 2007г., 80% прошедших через нее людей были действительно нашими соотечественниками. А в последние годы русских, украинцев и белорусов – всего 17%, а все остальные – этнические таджики, киргизы и так далее. Я не хотел бы, чтобы меня обвинили в расизме, я с уважением отношусь к народам Центральной Азии, я считаю, что они могут у нас работать на законном основании и вносить вклад в развитие нашей экономики. Но претендовать на то, чтобы считаться нашими соотечественниками, они вряд ли могут, потому что они не относятся к числу народов, которые исторически проживают на территории Российской Федерации. Они тоже могут становиться гражданами России, но для этого в законе должны быть другие основания, причины, а не только то, что они живут на территории бывшего СССР.

Затулин убежден, что России как государству эти изменения необходимы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.