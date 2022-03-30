30 марта на улицы Калуги выехал первый троллейбус

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 30 марта.

1800 – 30 марта в ночи на Оке реке лед взломило и были дожи с 25 марта. (Из записок купца Губкина)

1919 – в Калуге создана государственная архивная служба. Фонд Государственного архива Калужской области содержит более 960 тысяч единиц хранения почти за 400 лет (1625-2012 гг.). 28-29 октября 2009 года в Калуге прошла научная конференция, посвященная 90-летию образования ГАКО, издан сборник материалов конференции. В 2009 году в Государственном архиве Калужской области открылся один из первых в России Музей архива.

1956 – на улицы города вышел первый троллейбус. При огромном стечении народа у Гостиных рядов председатель Калужского Горисполкома Николай Дмитриевич Холодков перерезает торжественную ленту на пуске троллейбусного движения по маршруту №1 – «Вокзал–площадь Ленина». По состоянию на 2021 год в Калуге эксплуатируются 11 троллейбусных маршрутов.

2009 - сформирована Общественная палата Калужской области. 30 марта 2009 года на первом заседании Общественной палаты ее председателем избран Почетный гражданин Калужской области Николай Иванович Алмазов, заместителем – вице-адмирал Олег Михайлович Фалеев, секретарем - заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук Мария Павловна Коновалова.

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