В Калуге ищут доноров крови для 11-летнего мальчика
В Калуге ищут доноров крови второй положительной группы для 11-летнего Арсения ЕФИМОВА. Во вторник, 29 марта, об этом сообщили волонтеры сообщества «Я донор Калуга».
Ребенок болеет острым лейкозом.
Сдать кровь в Калуге можно по будням с 8:00 до 13:00 на станции переливания на улице Максима Горького, 71.
Ранее сообщалось, что кровь этой же группы необходима для трехлетнего мальчика.
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