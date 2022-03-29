В Калуге ищут доноров крови для 11-летнего мальчика

В Калуге ищут доноров крови второй положительной группы для 11-летнего Арсения ЕФИМОВА. Во вторник, 29 марта, об этом сообщили волонтеры сообщества «Я донор Калуга».

Ребенок болеет острым лейкозом.

Сдать кровь в Калуге можно по будням с 8:00 до 13:00 на станции переливания на улице Максима Горького, 71.

Ранее сообщалось, что кровь этой же группы необходима для трехлетнего мальчика.

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