В Калужской области 93 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 93 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 100 900, сообщили во вторник, 29 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1408.

Госпитализированы за сутки 18 человек.

Выздоровели еще 712 пациентов. Всего с болезнью справились 91 987 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 19 660 случаев коронавируса. За весь период - 17 803 503. Госпитализированы за сутки – 4932. Выписаны – 47 229, за весь период – 16 737 206. За последние сутки в стране от ковида умерли 339 человек, за все время – 368 025.

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