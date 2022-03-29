МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 29 марта

Во вторник, 29 марта, в Калужской области ожидается сильный ветер. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

По информации спасателей, порывы будут достигать 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.

МЧС рекомендует не выходить на улицу без лишней необходимости.

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