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Доставка посылок и интернет-покупок работает без задержек

Опубликовано: 29.03.2022 10:53 0 329
Доставка посылок и интернет-покупок работает без задержек

Сложная ситуация с авиаперелетами сказалась на логистике: некоторые перевозчики увеличили сроки доставки грузов по южным и западным направлениям. Тем не менее, российские службы продолжают доставлять посылки и интернет-покупки по России без сбоев.

Так, в компании Boxberry сообщили, что используют наземный транспорт для доставки во все южные и западные области, а также в Калининград, поэтому сроки и условия перевозки не изменились. Отправить посылки ростовчане могут в любой регион России, Казахстан, Армению, Беларусь и Киргизию.

В Калуге работает 25 отделений Boxberry, в целом по стране их более 4300, в 1300 населенных пунктах России работает курьерская доставка. Оформить документы на частную посылку можно в мобильном приложении, чтобы сэкономить время. Впрочем, даже при оформлении в отделении на это уйдет не более 5 минут.

Boxberry бесплатно предоставляет упаковку для посылок физических лиц: в наличии есть коробки и пакеты разных размеров – от XS до XL. Если нужно отправить письмо, оператор выдаст прочный конверт A4 формата.

Компания гарантирует сохранность посылок: все отправления застрахованы (не забывайте указывать реальную оценочную стоимость при оформлении документов).

Посылки и интернет-заказы отслеживаются: на сайте, в мобильном приложении или в личном кабинете.

Кроме того, компания по-прежнему оперативно подключает доставку и предоставляет готовые IT-решения для российских интернет-магазинов.

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Опубликовано: 29.03.2022 10:53 0 329
Тэги: рeклама
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