Владислав Шапша предложил создать адаптационные школы русского языка для детей мигрантов

В понедельник, 28 марта, состоялось заседание Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Его провел заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. В совещании участвовал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

На мероприятии обсуждался вопрос поддержки переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Владислав Шапша выступил за модернизацию Госпрограммы поддержки переселения соотечественников в Россию.

Он сообщил, что в ее рамках с 2007 года в регион приехало около 90 тысяч человек. Но если в начале 73% участников программы имели высшее и среднее специальное образование, то в 2021 году - менее 40%. Доля носителей русской культуры и языка, которые возвращались из Беларуси, Украины, Молдавии и Казахстана на первых порах превышала 80%. Но постепенно количество уменьшилось до 16%.

Шапша рассказал про растущий интерес к программе у низкоквалифицированных работников без знания русского языка. По его словам, таких людей мало интересуют российская культура и традиции. Губернатор уверен, что миграционный перекос в пользу уроженцев Средней Азии ведет к росту межнациональной напряженности.

Из-за этого в нашем регионе ограничили виды трудовой деятельности для иностранцев.

- С учетом ситуации мы обратились к Председателю Правительства Российской Федерации с просьбой о приостановке разработки новой региональной программы. При этом для граждан, прибывших из Республики Беларусь, Казахстана, Молдовы, Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик, сохранилась возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке, - заявил Шапша.

Также губернатор предложил предусмотреть создание в регионах России адаптационных школ русского языка для детей мигрнатов.

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