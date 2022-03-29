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В Калуге срочно ищут доноров крови для трехлетнего мальчика

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.03.2022 09:43 0 1965
В Калуге срочно ищут доноров крови для трехлетнего мальчика

В Калуге объявили поиск доноров крови для трехлетнего Георгия ИСАЕВА. Мальчик лечится от лейкемии, сообщили 29 марта волонтеры сообщества «Я донор Калуга».

Ребенку нужны тромбоциты второй положительной группы.

Сдать кровь можно по будням с 8:00 до 13:00 на станции переливания крови на улице Максима Горького, 71. При обращении нужно указывать, что кровь для Исаева Георгия Алексеевича.

- Не оставайтесь в стороне! – обращаются родственники мальчика к калужанам. - Спасти чью-то жизнь просто!

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.03.2022 09:43 0 1965
Тэги: общество дети
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