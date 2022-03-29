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В Калужской области расширят нестационарную торговлю для помощи местным производителям

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 29.03.2022 08:13 8 776
В Калужской области расширят нестационарную торговлю для помощи местным производителям

В понедельник, 28 марта, в Калуге прошла встреча губернатора области Владислава ШАПШИ с представителями торговых сетей, работающими в нашем регионе.

Как отметил на мероприятии представитель министерства конкурентной политики, с 20 февраля по 25 марта существенно повысился спрос покупателей на бакалею и овощи. В правительстве заявляют, что это стало причиной увеличения цен.

Но в торговых сетях уже наблюдается снижение ажиотажного спроса на отдельные продукты.

- Чтобы в будущем не было подобных скачков цен, мы должны развивать и укреплять свое сельское хозяйство: расширять посевные площади, производить больше мяса, молока, овощей, - заявил губернатор. - Это единственный способ, который будет страховать более серьезно, чем какие-то административные меры.

На встрече заместитель министра конкурентной политики области Лев Марченков предложил в рамках реализации регионального проекта «Покупай калужское» увеличить число объектов нестационарной торговли там, где ходит большое количество людей. По его словам, таких мест должно быть не 25-30, а 500.

- Тогда мы сможем производителю предложить лучшие условия сбыта в этих объектах, - уверен Марченков. - Его продукция сразу начинает попадать на полки, и он уже заинтересован остаться на территории области. 

Владиславу Шапше понравилось это предложение. По словам главы региона, обеспечение наличия базового набора продуктов станет поддержкой населения, переживающего сложное время.

- Я очень рассчитываю, что наша работа в ближайшее время и в дальнейшем будет направлена на то, чтобы жители региона чувствовали себя в центре наших с вами внимания и заботы, и этот непростой период мы прошли с минимальными потерями, - сказал Шапша представителям торговых сетей. - Знайте, мы всегда готовы вам помогать.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 29.03.2022 08:13 8 776
Тэги: область
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