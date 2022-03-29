Шапша остановил запись на личный прием из-за большого спроса

В понедельник, 28 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША объявил о проведении личного приема жителей в Калуге. За несколько часов к нему записались 55 человек. После этого запись пришлось закрыть.

- Обязательно поговорю с каждым. По опыту предыдущего личного приема понимаю: разговор продлится до позднего вечера, - пояснил глава региона утром во вторник. - Поэтому пока приостанавливаем запись на прием. Он, безусловно, не последний. И все, кто не успел записаться, сможет это сделать позже.

Встреча пройдет в пятницу, 1 апреля.

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