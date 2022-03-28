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В Калужской области доходы фонда обязательного медицинского страхования выросли за год на 8%

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.03.2022 10:31 0 125
В Калужской области доходы фонда обязательного медицинского страхования выросли за год на 8%

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 28 марта, состоялось заседание правительства Калужской области. Его в режиме видеоконференцсвязи провел губернатор Владислав ШАПША.

Один из вопросов, который там обсуждался – работа Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области. Его руководитель Юлия Ковалева проинформировала членов регионального кабинета министров об исполнении бюджета учреждения.

Всего за 2021 год бюджет Фонда по доходам исполнен в сумме 16,647 миллиарда рублей, по расходам - в сумме 16,537 миллиарда рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 109,587 миллиона рублей, что на 4,4% больше утвержденных показателей. 

По сравнению с 2020 годом доходы бюджета выросли на 1,233 миллиарда рублей – это 8%.

Как рассказала Юлия Ковалева, средства направлялись на обеспечение деятельности государственных учреждений, на финансирование территориальной программы ОМС в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2021 год. 

По итогам доклада губернатор Владислав Шапша отметил, что слаженная работа правительства области вместе с Фондом и министерством здравоохранения региона позволила решить существенные задачи. 

- Более чем в два раза снизилась кредиторская заложенность лечебных учреждений, нашли необходимые средства на то, чтобы обеспечить запас лекарств уже в этом году, - подчеркнул руководитель региона. - В сложившейся обстановке это очень важно. Серьезная работа поддержки наших врачей, медицинского персонала, позволила на четверть сократить дефицит кадров в лечебных учреждениях. Это наша совместная работа. Я прошу ее продолжать и в дальнейшем.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.03.2022 10:31 0 125
Тэги: общество
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