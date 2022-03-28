Жительница Калужской области решила сменить имя на В Поле Ветер Бабочка

В Калужской области женщина решила сменить свои фамилию, имя и отчество. В качестве нового варианта она выбрала сочетание слов В Поле Ветер Бабочка. В понедельник, 28 марта, об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Там отметили, что с 14-летнего возраста можно менять фамилию и имя, с 18 лет –отчество.

При этом нельзя выбирать имена, состоящее из цифр, символов и нецензурных слов.

Всего в Калужской области с начала 2022 года более 100 человек подали заявления на смену имени.

UPD. Как уточнили нам в загсе, взять такое имя калужанке все-таки не разрешили.

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