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Владислав Шапша встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.03.2022 12:40 0 569
Владислав Шапша встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

В понедельник, 28 марта, в Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочую встречу с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

Союз журналистов России (СЖР) — крупнейшее творческое неполитическое общероссийское общественное объединение для защиты интересов журналистов России. В его состав входят 85 региональных отделений и более 40 творческих гильдий.

Владимир Соловьев положительно оценил работу Калужского областного отделения «Союза журналистов России», отметив его активную работу и постоянное пополнение организации новыми членами. Он также подчеркнул, что Калужская область всегда представлена своей делегацией на самом большом Всероссийском форуме современной журналистики «Вся Россия». В сентябре этого года состоится очередной Форум, принять участие в котором Владимир Соловьев пригласил и губернатора.

- Жизнь средств массовой информации Калужской области очень насыщенная, - прокомментировал Владислав Шапша. - У нас очень активные, неравнодушные журналисты, их много. Я с уважением отношусь к работе журналистов. Мы очень эффективно взаимодействуем.

Как мы уже рассказывали, в Калуге в Инновационном культурном центре губернатор Владислав Шапша принял участие в открытии «Инфорума».

В программу практикума вошли психологические тренинги по работе с паникой, мастер-классы на темы: «Тренды в медиа и социальных сетях 2022», «Информационные войны – виды и цели», бизнес-игра о создании медиахолдингов с нуля, а также фактчекинг актуальных новостей, мотивы фейк-мейкеров, способы разоблачения фейков и другие. После лекций предусмотрены дискуссии, нетворкинг и неформальное общение с экспертами.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.03.2022 12:40 0 569
Тэги: область
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