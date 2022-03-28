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Калужская область подготовилась к пожароопасному сезону в лесах

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.03.2022 08:56 0 205
Калужская область подготовилась к пожароопасному сезону в лесах

Тему подготовки к пожароопасному сезону, который в этом году будет объявлен 1 апреля, обсуждали в понедельник, 28 марта, на планерке в областном правительстве. Она прошла под председательством губернатора Владислава ШАПШИ

Министр природных ресурсов и экологии Владимир ЖИПА рассказал, что по результатам проверки Департамента лесного хозяйства по ЦФО наш регион признан готовым к пожароопасному сезону.

Тушение пожаров на землях лесного фонда осуществляет Лесопожарная служба, в состав которой входят 11 станций. На профилактику и тушение возгораний в лесах в этом году из областного бюджета выделено 86,6 миллиона, из федерального – 22,7 миллиона рублей. 

Уже завершен технический осмотр специализированной техники и оборудования. В этом году дополнительно из федерального бюджета выделено 16 512 тысяч рублей на закупку пожарной автоцистерны и двух полуприцепов для транспортировки тяжелой техники.

Нынешней весной для защиты лесов под контролем пожарных выжгут 325 гектаров сухой травы. Для создания барьеров распространения фронта пламени будут прочищены свыше 4299 километров и проложены 1125 километров минерализованных полос. В числе профилактических мероприятий – эксплуатация 135 километров лесных дорог для обеспечения проезда спецтехники и 17 противопожарных водоемов.

Мониторинг лесного фонда будет проводится также с 48 вышек сотовой связи, оснащенных системой «Лесохранитель» и с шести пожарно-наблюдательных вышек видеокамерами «Клён» и «ПТУ», а также с помощью системы космического мониторинга «ИСДМ Мониторинг» и патрулирования лесов.

Особое внимание будет уделено разъяснительной работе с населением. В этом году запланировано благоустроить 324 зоны отдыха и установить 345 тематических стендов.

Владислав Шапша обратил внимание на то, что эффективность запланированных мероприятий во многом зависит от слаженной работы профильного министерства и органов местного самоуправления. Глава области потребовал неукоснительного соблюдения требований регионального сводного плана тушения лесных пожаров.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.03.2022 08:56 0 205
Тэги: область
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