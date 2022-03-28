В Калужскую область прилетели первые аисты
В Калужской области 25 марта заметили первых в нынешнем году белых аистов. Об этом в понедельник сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.
Первых птиц заметил охотовед Борис Карпушин в селе Григоровское Перемышльского района.
Как отметил начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов регионального минприроды Юрий ГАЛЧЕНКОВ, в прошлом годы первые аисты прилетели в Калужскую область 14 марта, а в среднем птицы возвращаются к концу марта.
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