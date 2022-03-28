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В Калуге открылся «Инфорум» Союза журналистов России

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.03.2022 12:21 1 358
В Калуге открылся «Инфорум» Союза журналистов России

В понедельник, 28 марта, в Калуге в Инновационном культурном центре губернатор Владислав ШАПША принял участие в открытии «Инфорума». 

В числе слушателей – редакторы и журналисты, медиаменеджеры, PR-специалисты, блогеры, работники пресс-служб, студенты журфака и гуманитарных специальностей.

В программу практикума вошли психологические тренинги по работе с паникой, мастер-классы на темы: «Тренды в медиа и социальных сетях 2022», «Информационные войны – виды и цели», бизнес-игра о создании медиахолдингов с нуля, а также фактчекинг актуальных новостей, мотивы фейк-мейкеров, способы разоблачения фейков и другие. После лекций предусмотрены дискуссии, нетворкинг и неформальное общение с экспертами.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что «Инфорум» в Калуге – первый в 2022 году. Всего Союз журналистов уже провел более 45 таких мероприятий от Камчатки до Калининграда. Главная задача – повышение профессионального уровня журналистов, содействие их профессиональной деятельности, защита экономических и творческих интересов.

Владислав Шапша подчеркнул, что в нынешнее время быть журналистом – непростая задача, так как приходится среди очень большого объема информации выбирать нужное и соответствующее действительности, отсеивать фейки.

- Мы всегда относились с уважением к профессии журналиста, а средства массовой информации поддерживали и продолжим это делать, - заверил губернатор. - Когда-то и я тоже соприкоснулся с этой профессией. И знаю, что пропустить через свое сердце боль, пропустить через сердце тревоги, прежде чем представить их людям, бывает очень непросто. Будьте уверены в будущем и несите людям правду.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 28.03.2022 12:21 1 358
Тэги: область
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