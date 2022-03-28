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В Калужской области 89 человек заболели коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 28.03.2022 11:36 0 471
В Калужской области 89 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 89 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с середины лета 2021 года. Общее количество заболевших выросло до 100 807, сообщили в понедельник, 28 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1406.

Госпитализированы за сутки 15 человек.

Выздоровели еще 903 пациента. Всего с болезнью справились 91 275 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 21 101 случай коронавируса. За весь период - 17 783 843. Госпитализированы за сутки – 1762. Выписаны – 35 746, за весь период – 16 689 977. За последние сутки в стране от ковида умерли 335 человек, за все время – 367 686.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 28.03.2022 11:36 0 471
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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