В Калужской области планируется провести диспансеризацию 242 293 человек

Как мы уже рассказывали, 28 марта в режиме видеоконференцсвязи глава региона Владислав Шапша провел заседание областного правительства. Министр здравоохранения Константин Пахоменко рассказал об итогах диспансеризации в 2021 году и планах на 2022 год.

На территории региона диспансеризация проводится в два этапа. Первый - скрининговое обследование граждан с целью выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и определения показаний для дополнительного обследования. Второй - проведение дополнительных обследований в целях уточнения заболевания.

План диспансеризации на 2021 год составил 185 003 человек. Прошел медицинское обследование 108 281 человек – 57% от плана.

У более чем 100 тысяч человек впервые выявлено 28 479 заболеваний. Чаще всего выявлялись болезни системы кровообращения – 8295; органов пищеварения – 7829; органов дыхания – 5486; злокачественные новообразования – 1390; сахарный диабет – 334.

С 1 июля прошлого года начата углубленная диспансеризация людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией. В Калужской области ее прошли 11 218 человек – 24% от плана.

В 2022 году планируется провести диспансеризацию 242 293 человек. По данным на 23 марта, обследования уже прошли 4845 человек, углубленную диспансеризацию – 1472.

- Программа организации профилактических осмотров по инициативе президента страны в прошлом году была значительно расширена, в том числе для тех, кто переболел коронавирусом, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Жители могут рассчитывать на углубленное исследование.

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