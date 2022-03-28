Все больницы Калужской области перейдут в плановый режим работы до конца 2022 года

В понедельник, 28 марта, на еженедельном совещании правительства Калужской области министр здравоохранения Константин ПАХОМЕНКО рассказал о мерах по активизации программы диспансеризации населения в нашем регионе.

По его словам, для их реализации все медицинские учреждения в 2022 году перейдут в плановый режим работы. И первой из них будет городская клиническая больница №2 «Сосновая роща». Всех пациентов с коронавирусной инфекцией переведут в новый центр инфекционных заболеваний в Грабцево.

- Одним из условий более активного использования диспансеризации в 2022 году ставится переход в плановый режим работы тех медицинских организаций, которые были задействованы в лечении инфекционных заболеваний, - сказал Константин Пахоменко. – В настоящее время больница «Сосновая роща» переходит в плановый режим работы. Все пациенты с сосудистыми заболеваниями, которые сочетались с коронавирусной инфекцией, в настоящее время будут госпитализироваться в новый центр инфекционных заболеваний на Грабцевском шоссе.

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