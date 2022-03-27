В Калуге за неделю родились 79 детей

В Калуге за неделю, с 21 по 26 марта, родились 67 детей. Среди них 44 мальчика и 23 девочки, сообщили вечером в субботу в городском управлении ЗАГС.

В нашем городе появились Лиона, Алика, Аврора, Малика и Виолетта.

С 22 по 26 марта в Калуге сыграли 29 свадеб.

С начала года родились 926 малышей и поженились 429 пар.

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