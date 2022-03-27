В Калужской области 135 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 135 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 100 718, сообщили в воскресенье, 27 марта, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1404.

Госпитализированы за сутки 17 человек.

Выздоровели еще 904 пациента. Всего с болезнью справились 90 372 калужанина.

По всей России выявлены за сутки 23 280 случаев коронавируса. За весь период - 17 762 742. Госпитализированы за сутки – 2203. Выписаны – 47 540, за весь период – 16 654 231. За последние сутки в стране от ковида умерли 338 человек, за все время – 367 351.

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