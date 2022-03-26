В Калуге презентовали книгу «Дорога к звёздам»

В пятницу, 25 марта, калужанам представили «Дорогу к звёздам». Издание посвящено лётчикам-космонавтам, ученым, государственным и общественным деятелям – почетным гражданам города Калуги и области.

Многие, о которых говорится в книге, уже ушли из жизни, но их имена вписаны золотыми буквами в страницы летописи истории космонавтики.

Кроме того, в издании представлены рисунки, стихотворения, посвящённые космосу, а также фотографии космонавтов, космических кораблей, снимки с орбиты.

- Уже более 60 лет прошло с момента первого выхода человека в космос, полета Юрия Гагарина, - сказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - В Калуге написаны основополагающие труды великого ученого К.Э. Циолковского, созданы первые модели воздухоплавательных аппаратов. И эта история продолжается. Сегодня наши калужские ученые создают космическую технику, накапливают знания о космосе. Но это пространство по-прежнему остается загадкой, которую предстоит разгадывать новым поколениям наших земляков, и здесь мы также должны оставаться первыми.

- Мне приятно находиться здесь и представлять эту книгу, - сказал генерал армии и почетный гражданин Калужской области Владимир ИСАКОВ. - Мы решили включить в нее именно тех, кто является почетными гражданами Калуги. За каждым разворотом открывается необычная судьба, которая говорит, что только через труд и обучение можно всего достичь. Мы очень активно работаем с теми людьми, которые посвятили свою жизнь космонавтике. Благодаря этому, удалось решить многие вопросы. Я думаю, что у нас хватит сил, чтобы продолжить эту работу и вновь собраться, чтобы доложить о своих результатах.

- Над книгой «Дорога к звездам» работали примерно год, - рассказал заслуженный работник культуры России Борис ИЗМАЙЛОВ. - Большую помощь оказали сотрудники государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Книга очень красочная, в ней собраны уникальные фотографии, рисунки и стихи калужских школьников на эту тему. В Калуге даже создан специальный класс, потому что у многих ребят возникнет желание полететь в космос. Поэтому, я думаю, многие захотят увидеть эту книгу.

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