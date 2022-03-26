Калужские волейболисты борются за медали первенства России

В Анапе завершается первенство страны по пляжному волейболу. В турнире принимают участие лучшие спортсмены России до 18 лет.

Калужскую область представляют две команды. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина пробились в четвертьфинал.

Обнинские волейболисты Николай Киселев и Кирилл Ельников прошли групповой этап с одним поражением. В 1/8 финала наши волейболисты переиграли команду из Ростовской области.

Девушки из Обнинска Арина Ряжнова и Елизавета Губина напрямую пробились в четвертьфинал.

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