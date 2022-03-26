В Калужской области ищут 34-летнего мужчину
В субботу, 26 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках 34-летнего жителя Калужского региона. Георгий Андреевич Ребров из села Новослободск Думиничского района пропал неделю назад, 19 марта.
Приметы пропавшего мужчины:
- шрам на носу;
- рост 175 см;
- худой;
- чёрные волосы;
- карие глаза;
- оранжевая куртка;
- чёрные брюки;
- чёрный рюкзак.
Если вам что-то известно о местонахождении Георгия Реброва, сообщите по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.
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