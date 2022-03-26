В Калужской области ищут 34-летнего мужчину

В субботу, 26 марта, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает о поисках 34-летнего жителя Калужского региона. Георгий Андреевич Ребров из села Новослободск Думиничского района пропал неделю назад, 19 марта.

Приметы пропавшего мужчины:

шрам на носу;

рост 175 см;

худой;

чёрные волосы;

карие глаза;

оранжевая куртка;

чёрные брюки;

чёрный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении Георгия Реброва, сообщите по телефонам 112 или 8 800 700 54 52.

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