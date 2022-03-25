В Калугу прибыли 107 беженцев с Украины

Вечером в пятницу, 25 марта, в Калугу прибыл поезд из Белгорода, на котором в наш регион приехали 107 беженцев с Украины. Людей, которые были вынуждены временно покинуть свои дома, встречали представители администрации области и спасатели, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Среди беженцев – 35 детей.

Всех украинцев отвезут на автобусах в пункт временного размещения в Людиново.

Каждому прибывшему сделают экспресс-тест на коронавирус. На месте будут работать медики, проведут приемы психологи.

Согласно постановлению правительства, в Людиново беженцев размещают в лагере «Спутник».

10 марта в Калугу приехали 315 беженцев.

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