В Калугу прибыли 107 беженцев с Украины
Вечером в пятницу, 25 марта, в Калугу прибыл поезд из Белгорода, на котором в наш регион приехали 107 беженцев с Украины. Людей, которые были вынуждены временно покинуть свои дома, встречали представители администрации области и спасатели, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Среди беженцев – 35 детей.
Всех украинцев отвезут на автобусах в пункт временного размещения в Людиново.
Каждому прибывшему сделают экспресс-тест на коронавирус. На месте будут работать медики, проведут приемы психологи.
Согласно постановлению правительства, в Людиново беженцев размещают в лагере «Спутник».
10 марта в Калугу приехали 315 беженцев.
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