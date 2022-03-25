Главная Новости Общество
Цены История Калуги Клиника года Колумнисты Афиша Статьи

Губернатор Калужской области сообщил о новых мерах поддержки населения

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 25.03.2022 20:48 1 501
Губернатор Калужской области сообщил о новых мерах поддержки населения

Вечером в пятницу, 25 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что в нашем регионе подготовлен второй пакет мер по поддержке и защите интересов жителей в условиях санкций.

- В ближайшее время он будет обнародован, - написал глава области на своих страницах в социальных сетях.

Чуть позже губернатор тезисно обозначил некоторые пункты плана помощи.

Первая часть касается сохранения занятости.

Губернатор рассказал, что министерство труда и социальной защиты сформирует квалификационные профили калужан, которые находятся под риском увольнения. Это поможет подобрать для них подходящие вакансии.

- В Калуге для начала создадим 200 мест для общественных работ, - пояснил Шапша. - По всей области организуем еще 1093 такие вакансии.

На данный момент, по информации губернатора, в Калужской области 1822 человека работодатели перевели на неполный рабочий день, в режим простоя и временной приостановки работ. Таким сотрудникам обещают обеспечить временное трудоустройство.

Также для 910 работников промышленных предприятий, которым грозит увольнение, организуют профобучение и курсы дополнительного профобразования.

Вторая большая часть плана касается мер поддержки семей с детьми.

- Организуем летний отдых для 30 000 детей, - пообещал Шапша. - Детский отдых будет бесплатным. Для этого выделим из бюджета 202 миллиона рублей.

Как рассказал губернатор, в школах и детских садах сохранится полноценное горячее питание. Если будут расти цены на продукты, последуют компенсации из бюджета.

Из бюджета до конца 2022 года выделят 30 миллионов рублей на закупку смесей и каш для детей первого года жизни.

Еще один раздел – здравоохранение и социальная помощь.

- Дополнительно 26 миллионов рублей направим на лекарства для лечения в дневных стационарах, - заявил Шапша.

Еще 10 миллионов рублей выделят региональному отделению НКО «Российский красный крест» для помощи нуждающимся.

Есть новости и по ценам.

- Договорились с производителем молока о цене на бочковое молоко в Калуге. Она будет снижена до 50 рублей, - рассказал губернатор.

Также будет заморожена цена на базовый хлеб. Шапша подчеркнул, что об этом договорились с хлебопеками. Субсидии из бюджета на это составят 26 миллионов рублей.

- В ближайшие дни проведу отдельную встречу с представителями всех торговых сетей и складов по ценам на продукты и товары. Если кто не понял: не время наживаться, играть на страхах и нервах, создавать искусственный ажиотаж, - пообещал глава Калужской области.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 25.03.2022 20:48 1 501
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как выбрать проект дома?
Натуральные сорта сыра: как выбирать?
Подшипники: где заказать в 2022 году

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru