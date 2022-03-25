Губернатор Калужской области сообщил о новых мерах поддержки населения

Вечером в пятницу, 25 марта, губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что в нашем регионе подготовлен второй пакет мер по поддержке и защите интересов жителей в условиях санкций.

- В ближайшее время он будет обнародован, - написал глава области на своих страницах в социальных сетях.

Чуть позже губернатор тезисно обозначил некоторые пункты плана помощи.

Первая часть касается сохранения занятости.

Губернатор рассказал, что министерство труда и социальной защиты сформирует квалификационные профили калужан, которые находятся под риском увольнения. Это поможет подобрать для них подходящие вакансии.

- В Калуге для начала создадим 200 мест для общественных работ, - пояснил Шапша. - По всей области организуем еще 1093 такие вакансии.

На данный момент, по информации губернатора, в Калужской области 1822 человека работодатели перевели на неполный рабочий день, в режим простоя и временной приостановки работ. Таким сотрудникам обещают обеспечить временное трудоустройство.

Также для 910 работников промышленных предприятий, которым грозит увольнение, организуют профобучение и курсы дополнительного профобразования.

Вторая большая часть плана касается мер поддержки семей с детьми.

- Организуем летний отдых для 30 000 детей, - пообещал Шапша. - Детский отдых будет бесплатным. Для этого выделим из бюджета 202 миллиона рублей.

Как рассказал губернатор, в школах и детских садах сохранится полноценное горячее питание. Если будут расти цены на продукты, последуют компенсации из бюджета.

Из бюджета до конца 2022 года выделят 30 миллионов рублей на закупку смесей и каш для детей первого года жизни.

Еще один раздел – здравоохранение и социальная помощь.

- Дополнительно 26 миллионов рублей направим на лекарства для лечения в дневных стационарах, - заявил Шапша.

Еще 10 миллионов рублей выделят региональному отделению НКО «Российский красный крест» для помощи нуждающимся.

Есть новости и по ценам.

- Договорились с производителем молока о цене на бочковое молоко в Калуге. Она будет снижена до 50 рублей, - рассказал губернатор.

Также будет заморожена цена на базовый хлеб. Шапша подчеркнул, что об этом договорились с хлебопеками. Субсидии из бюджета на это составят 26 миллионов рублей.

- В ближайшие дни проведу отдельную встречу с представителями всех торговых сетей и складов по ценам на продукты и товары. Если кто не понял: не время наживаться, играть на страхах и нервах, создавать искусственный ажиотаж, - пообещал глава Калужской области.

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