В Калуге презентовали книгу «Дорога к звездам»

В пятницу, 25 марта, в Калуге прошла презентация книги «Дорога к звездам». С творческим коллективом проекта, во главе которого генерал армии, лауреат Государственной премии им. Маршала СССР Г.К. Жукова, почетный гражданин Калужской области Владимир Исаков, встретился губернатор Владислав ШАПША.

Книга «Дорога к звездам» посвящена почетным гражданам Калуги, которые внесли большой вклад в развитие космонавтики. Среди них летчики-космонавты, ученые, государственные и общественные деятели. Также в издании представлены работы юных поэтов и художников, посвященные покорению внеземных пространств.

Как сообщили на презентации, скоро книга «Дорога к звездам» поступит в большую часть библиотек нашего региона.

В рамках презентации книги зачитали телеграмму депутата Государственной Думы РФ, заместителя председателя комитета по обороне, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Светланы Савицкой.

- Дорога к звездам – это трудный и сложный путь в освоении космоса, - отметила она. - Целеустремленность и работоспособность – главное в достижении успеха. От души желаю создателям книги, всем участникам презентации здоровья, успехов и удачи. Убеждена, что калужская земля скоро узнает имена новых отечественных космонавтов, работающих в интересах и на благо нашей страны.

Как отмечают авторы, для этого в нашем регионе созданы все условия. Это и богатейшие тематические музейные экспозиции, и специальные программы в учреждениях дополнительного образования, которые развивают лучшие традиции советской школы юных космонавтов, и уникальный космический класс, учащиеся которого побывали на запуске ракеты на космодроме Байконур.

- Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не только развивались существующие предприятия, но и появлялись новые современные производства, - прокомментировал член Совета Федерации Анатолий Артамонов. - И они появляются благодаря усилиям наших молодых калужан.

Губернатор Владислав Шапша поблагодарил всех, кто внес вклад в успешную реализацию проекта.

- Мы с уважением относимся к этой истории. Но жизнь не останавливается, жизнь идет вперед, - отметил Шапша. - Сегодня особенно важно быть вместе, чувствовать поддержку друг друга и знать, что космос стал во многом нам более знаком, но он по-прежнему остается загадкой. И ее предстоит разгадывать новому поколению калужан. Здесь мы тоже должны оставаться первыми.

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