27 марта родился Алексей Шумавцов, возглавлявший комсомольскую подпольную группу в Людиново

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 марта.

1824 – родился Александр Степанович Вышняков (Вишняков) (27.03.1824-1882). Будучи калужским городским архитектором (1845-1866) он в 1858 году руководил ремонтно-восстановительными работами Каменного моста и укреплением берегов Березуйского оврага, проектировал и вел строительство жилых домов в Калуге.

1892 – скончалась графиня Елизавета Васильевна Салиас-де-Турнемир, урожденная Сухово-Кобылина (24(12).08.1815- 27(15).03.1892), известная русская писательница, писала под псевдонимом Евгения Тур. С 1886 года долгое время жила в Калуге на улице Спартака (ныне – ул. Космонавта Комарова) в доме № 24. Похоронена в Тихоновой пустыни, в фамильном Шепелевском склепе. 25 ноября 2015 года на доме, где жила графиня, открыта мемориальная доска.

1914 (ст. стиль) – прошла первая публичная лекция Константина Эдуардовича Циолковского в Калуге, организованная Калужским обществом изучения природы местного края.

1925 – в деревне Ольшаница Брянской области родился Алексей Семенович Шумавцов (27.03.1925-6.11.1942). Герой Советского Союза (12.10.1957), в 1941-1942 гг. он возглавлял комсомольскую подпольную группу в городе Людиново.

1942 – село Брынь Думиничского района было освобождено от оккупации фашистов. Освобождали село воины 16-й армии генерала Константина Рокоссовского. Были освобождены также деревни Куклино, Шваново, Плоцкое, Семичастное.

1994 – состоялись выборы депутатов первого созыва Законодательного Собрания Калужской области и первые всенародные выборы городского Головы города Калуги (избран А.И. Минаков).

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