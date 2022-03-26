26 марта Циолковский стал учителем арифметики и геометрии

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 марта.

1791 (ст. стиль) – 26 лед на Оке взломало. (Из записок купца Губкина)

1880 (ст. стиль) – московским учебным округом Константин Циолковский утвержден в должности учителя арифметики и геометрии Боровского училища и произведен в губернские секретари, а далее, в этот день каждые три года за выслугу лет – в коллежские секретари, в титулярные советники, в коллежские асессоры. Соответственно званию повышался и оклад. За службу на ниве просвещения Циолковский был награжден орденами Станислава (6.05.1906) и Святой Анны III степени (20.05.1911).

1895 – в Юхнове родился Алексей Петрович Гагарин (26(14.03.)1895- 6.09.1960), участник революционных событий в Юхновском уезде, впоследствии ученый-философ.

1935 – в городе Юхнове родился Юрий Егорович Астальцов (26.03.1935), живописец, график, член Союза художников РФ. Участник региональных, российских и союзных выставок, персональных выставок в г. Обнинске.

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