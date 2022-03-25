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В Калужской области вода в Оке поднимется на четыре метра, в Угре – на семь метров

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.03.2022 15:32 1 348
В Калужской области вода в Оке поднимется на четыре метра, в Угре – на семь метров

Весной 2022 года в Калужской области не ожидается масштабных разливов рек. Несмотря на снежную зиму, уровень воды будет ниже, чем в среднем за предыдущие годы. В четверг, 24 марта, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозам, уровень воды в Оке поднимется максимум на четыре метра, в Угре и Протве – максимум на семь метров, в Жиздре – максимум на шесть метров. Все эти показатели далеки от опасных значений. Прогноз может быть скорректирован при обильных ливнях.

Ледоход на всех реках должен начаться до 28 марта.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.03.2022 15:32 1 348
Тэги: общество половодье мчс
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