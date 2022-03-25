Определена победительница читательского голосования в конкурсе «Стильная выпускница-2022»

В пятницу, 25 марта, стали известны итоги читательского голосования на нашем сайте в рамках конкурса «Стильная выпускница-2022». Он проводится при поддержке министерства культуры Калужской области и Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области».

После списания накруток, которыми грешили поклонники некоторых девушек, выяснилось, что первое место заняла Дарья Сытькова из школы №8 (на фото). Она набрала 3044 голоса читателей KP40.ru.

Менее чем на 100 голосов от нее отстала Елена Машлакова из школы №13. Третье место – у Дарьи Ивановой из гимназии №24.

Всего в голосовании приняло участие более 20 000 пользователей.

Финал конкурса «Стильная выпускница-2022» пройдет в воскресенье, 27 марта, на сцене ИКЦ. Там мы вручим приз зрительских симпатий Дарье Сытьковой.

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