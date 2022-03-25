Законодатели Калужской области предложили продлить запрет на вывоз из России отдельных видов удобрений

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, в ходе заседания сессии парламента в четверг, 24 марта, напомнил, что в региональном парламенте по просьбе аграриев прошло расширенное заседание комитета по АПК. Речь шла о недостаточной обеспеченности минеральными удобрениями в канун весенней посевной кампании.

Постановлением Правительства Российской Федерации до 1 апреля 2022 года установлен временный запрет на вывоз из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов удобрений.

- Тем не менее, у наших аграриев существуют трудности с их приобретением. Есть основания предполагать, что производители придерживают свою продукцию для более выгодной продажи за пределы страны после снятия запрета, - отметил Геннадий Новосельцев. - Цены на удобрения в Европе выросли больше, чем на внутреннем российском рынке и снятие запрета 1 апреля повлечет за собой рост цен в России и дефицит удобрений, - обозначил он проблему.

Обеспечение внутреннего рынка должно быть в приоритете - говорится в обращении к Правительству РФ, которое подготовили депутаты фракции «Единая Россия». В нем также предлагается продлить запрет на вывоз из России ряда удобрений до 1 июня 2022 года. Документ поддержан всеми фракциями Законодательного Собрания Калужской области.

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