В Калужской области ищут 17-летнюю девушку из Рязани

В нашем регионе ищут 17-летнюю Полину ПЕШЕХОНОВУ из Рязани.

Девушка пропала в своем городе 23 марта, но может находиться в другой области, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост – 160 см,

Нормального телосложения,

Черные волосы,

Голубые глаза,

Замшевая куртка серого цвета, бордовое платье, черные ботинки с мехом,

Серая сумка через плечо.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.