В Калужской области ищут 17-летнюю девушку из Рязани
В нашем регионе ищут 17-летнюю Полину ПЕШЕХОНОВУ из Рязани.
Девушка пропала в своем городе 23 марта, но может находиться в другой области, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост – 160 см,
- Нормального телосложения,
- Черные волосы,
- Голубые глаза,
- Замшевая куртка серого цвета, бордовое платье, черные ботинки с мехом,
- Серая сумка через плечо.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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