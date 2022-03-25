В Калужской области 145 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 145 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 100 468, сообщили в пятницу, 25 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1401.

Госпитализированы за сутки 39 человек.

Выздоровели еще 502 пациента. Всего с болезнью справился 88 551 калужанин.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 25 382 случая коронавируса. За весь период - 17 715 390. Госпитализированы за сутки – 4212. Выписаны – 61 860, за весь период – 16 545 758. За последние сутки в стране от ковида умерли 398 человек, за все время – 366 618.

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