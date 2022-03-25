В Калужской области откроют 20 загородных детских лагерей

Летом 2022 года в Калужской области планируется охватить организованным отдыхом не менее 25 000 детей. В четверг, 24 марта, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, в нашем регионе будет работать более 20 загородных лагерей. Также готовятся открыться 323 летние площадки при школах.

- Сейчас важно поддержать семьи, поэтому постараемся, чтобы, как и в прошлом году, максимальное число детей смогли отдохнуть бесплатно, - подчеркнул Шапша. - Прежде всего, это, конечно, ребятишки из семей в трудной жизненной ситуации.

Глава Калужской области сообщил, что 24 марта правительство России приняло решение выделить 7,5 миллиарда рублей на программу кешбэка за детский отдых. Она стартует в ночь на 31 марта.

Что к ней присоединиться, нужно будет оплатить отдых с помощью карты «Мир». Возвратить смогут до 50% от стоимости отдыха, но не больше 20 тысяч рублей. При этом количество поездок на одного ребенка не ограничено. А для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

- Предложения по программе будут опубликованы на портале Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря», - рассказал Владислав Шапша. - Калужские организации отдыха и оздоровления детей также будут участвовать в программе.

Как мы уже сообщали ранее, за 2021 год детский отдых и занятость детей были организованы для более 89 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. За пределами Калужской области отдохнул 731 ребенок, в том числе, на оздоровительных базах Черного и Азовского морей.

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