В Калужской области с 18 марта ищут 17-летнего подростка

В Обнинске 18 марта пропал 17-летний Глеб ЦВЕТКОВ. Молодого человека ищут уже неделю, сообщили в пятницу в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Черные волосы,

Карие глаза,

Оранжевая куртка, черные спортивные брюки, кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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