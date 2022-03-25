В Калужской области с 18 марта ищут 17-летнего подростка
В Обнинске 18 марта пропал 17-летний Глеб ЦВЕТКОВ. Молодого человека ищут уже неделю, сообщили в пятницу в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Черные волосы,
- Карие глаза,
- Оранжевая куртка, черные спортивные брюки, кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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