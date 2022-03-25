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25 марта родился живший в Калуге декабрист Гавриил Батеньков

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.03.2022 07:50 0 232
25 марта родился живший в Калуге декабрист Гавриил Батеньков

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 марта. 

25.03(5.04).1793 –  родился Гавриил Степанович Батеньков. В Калуге сохранился дом, в котором после амнистии жил декабрист. Занимался критикой, финансами, правом, этнографией, статистикой. Похоронен в Петришеве.

1890 – в городе Боровске родился Леонид Евгеньевич Межеков (1890-1965). Калужанам он известен как живописец, график, пейзажист, член Союза художников, участник выставок, проводимых в Калужском художественном музее. В 30-е годы преподавал рисование в школах города, 1935-37 гг. - заведующий отделом Калужского краеведческого музея.

1903 – родился театральный художник Эрих Генрихович Мордмиллович. Рисовал с натуры Маяковского, Горького. Работал в Калужском театре.

1907 - СЕРГИЕВ СКИТ

Указом Святейшего Синода на имя епископа Калужского и Боровского Вениамина 25 марта учреждена мужская обитель при деревне Мстихиной Калужского уезда - Сергиев скит. Член калужского отдела Палестинского общества Николай Эрнестович Мантейфель и калужская купчиха Серафима Федоровна Михайлова пожертвовали на его устройство два участка земли площадью более 110 десятин - под саму обитель, под богадельню на 12 увечных и престарелых воинов и церковно-приходскую школу, так как в деревне Мстихиной, имеющей 350 душ населения, школы нет. Жертвуемому имению в урочище "Боровой лес" присвоено наименование "Сергиев скит калужского отдела Императорского православного Палестинского общества в память в бозе почившего великого князя Сергея Александровича". Железнодорожный разъезд "Сергиев скит", устроенный несколько позже, именуется станцией Калуга II.(К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1909 - в деревне Зыбаловка ныне Жуковского района родился Иван Васильевич Степанов (25.03.1909-2.10.1943). Герой Советского Союза (15.01.1944, посмертно). Командир пулеметного расчета, гвардеец Иван Степанов погиб 2 октября 1943 года при форсировании Днепра в бою на правом берегу реки.

1915 - в деревне Крутая Милотичской волости Мосальского уезда Калужской губернии (ныне Барятинского района Калужской области) в крестьянской семье родился Иван Иванович Астахов (25.03.1915-11.05.1984). С 28 августа 1941 г. - на фронтах Великой Отечественной. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Ивану Ивановичу Астахову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Но герой остался жив. Впереди были нелегкие годы, через которые Иван Иванович смог пройти достойно. Только в канун 20-летия Победы ветеранский комитет 93-й Миргородской стрелковой дивизии узнал о том, что погибший на западном берегу Днепра Герой Советского Союза И. И. Астахов жив. 9 мая 1965 года в Москве состоялась незабываемая встреча однополчан с воскресшим из мёртвых Героем.

1952 – открылся Калужский государственный технический колледж, до 1991 года - машиностроительный техникум. Приказ Министерства тяжелого машиностроения СССР N424 от 25 марта 1952 года.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.03.2022 07:50 0 232
Тэги: история калуги этот день в истории
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