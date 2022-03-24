Жителя Калужской области оштрафовали на 50 000 рублей за дискредитацию российской армии

В Калужской области 25-летнего мужчину признали виновным по новой административной статье о дискредитации российской армии. В четверг, 24 марта, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 50 000 рублей.

Как пояснили в полиции, калужанин размещал в «Телеграме» и «ВКонтакте» на своих страницах информацию, дискредитирующую деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции».

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