В Калуге срочно ищут доноров крови для 63-летней женщины

В Калуге срочно ищут доноров крови для 63-летней Татьяны Астафьевны ШЕСТАКОВОЙ. В четверг, 24 марта, об этом сообщили в «Я донор Калуга!».

Как рассказали волонтеры, женщина с сильными ожогами находится в областной больнице в Анненках.

Ей нужна кровь третьей отрицательной группы.

Сдать кровь калужане могут с 8:00 до 13:00 по будням на станции переливания крови на улице Максима Горького, 71.

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