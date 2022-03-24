В магазинах Калужской области за неделю прокладки подорожали на 21,3%, зубная паста – на 12,1%, спички – на 12%

В четверг, 24 марта, Калугастат опубликовал официальные данные по изменению средних цен на товары в магазинах Калужской области за неделю, с 11 по 18 марта.

Больше всего выросли в цене женские гигиенические прокладки – на 21,3%.

Лук за эту неделю подорожал на 18,7%, зубная паста – на 12,1%, спички – на 12%, сахар и капуста – на 11,1%, яблоки – на 9,9%, бананы – на 9,7%.

Нашлись также товары, цены на которые за семь дней снизилась. По данным Калугастата, свежие огурцы стали дешевле на 9,3%, мясные консервы для детского питания – на 5,2%, черный чай – на 3,9%.

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