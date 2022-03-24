В Калужской области 126 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 126 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 10 января. Общее количество заболевших выросло до 100 323, сообщили в четверг, 24 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1399.

Госпитализированы за сутки 26 человек.

Выздоровели еще 411 пациентов. Всего с болезнью справился 88 049 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 25 387 случаев коронавируса. За весь период - 17 690 008. Госпитализированы за сутки – 4540. Выписаны – 66 476, за весь период – 16 483 898. За последние сутки в стране от ковида умерли 418 человек, за все время – 366 220.

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