Каждый четвертый калужанин сделал покупки про запас

В Калуге каждый четвертый житель в последние недели сделал покупки про запас. Такие данные опроса в четверг, 24 марта, опубликовал ресурс SuperJob.

- Напротив, 74% не покупали ничего впрок, - заявили авторы опроса. - Чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике: «Еще коронавирусную гречку не доели». Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет (27%). Реже всего так поступают калужане с доходом свыше 80 тысяч рублей (23%).

Из тех, кто сделал запасы, половина выбрала продукты: крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку. Бытовой химией запаслись 17%, предметами личной гигиены — 14%. Каждый девятый (11%) купил лекарства.

Все подряд покупали 8% респондентов.

За косметикой, электроникой и автозапчастями сходили 4% калужан.

Судя по результатам опроса, делать покупки про запас больше свойственно калужским женщинам.

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