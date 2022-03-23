Жительница Калужской области фиктивно вышла замуж за иностранца за 15 000 рублей

В Мосальском районе Калужской области аннулировали один браков. В среду, 23 марта, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как стало известно в результате проверки, женщина из Мосальска вышла замуж за иностранца, хотя никогда вместе с ним не жила. За услугу она получила 15 000 рублей.

Суд признал такой семейный союз недействительным.

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