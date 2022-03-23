Заседание Городской Думы Калуги состоялось 23 марта

В среду, 23 марта, в Калуге состоялось заседание Городской Думы.

Началось заседание с минуты молчания в память о российских военных, погибших в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Затем Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили медали «80 лет освобождения Калуги» представителям ветеранских организаций «Боевое братство», «Союз ветеранов» и «Союз ветеранов войны Афганистане».

Депутаты внесли поправки в положения «О муниципальном лесном контроле», «О муниципальном контроле на транспорте», «О муниципальном контроле особо охраняемых природных территорий», «О муниципальном жилищном контроле» и «О муниципальном земельном контроле». Изменения направлены на приведение документов в соответствие с федеральным законодательством.

Парламентарии согласовали сделки муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса», «Калугатеплосеть» и «Калужские городские коммунальные электросети». Сделки связаны со сдачей в аренду муниципальной недвижимости, закупкой проводов, труб, листовой стали, а также реконструкцией сетей наружного освещения.

В рамках часа контроля депутаты рассмотрели отчёт об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Калуге за 2021 год.

Криминальная обстановка на территории города в прошлом году характеризовалась уменьшением на 6,5% общего числа зарегистрированных преступлений (с 6025 до 5635), было раскрыто 2665 преступлений, общая раскрываемость составила 48,9 %.

В 2021 году произошло снижение количества зарегистрированных: умышленных убийств на 55 % (с 20 до 9), грабежей на 30 % (со 110 до 77).

Имущественные преступления, такие как кражи, грабежи, разбои, мошенничества и угоны транспортных средств составляют более 60% от всех зарегистрированных противоправных деяний.

По итогам года их количество уменьшилось на 12% (с 3955 до 3477), увеличился и процент их раскрытия с 29,5 % до 36,5 %.

Несовершеннолетними и с их участием совершено 169 преступлений.

На территории Калуги в 2021 году зарегистрировано 730 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, раскрыто 349.

Зарегистрировано 315 преступлений экономической направленности. Отмечен рост установленных фактов фальшивомонетничества (с 36 до 47).

В последние годы Калуга входит в первую пятерку по раскрываемости преступлений, нагрузке на каждого сотрудника полиции, общему снижению преступности и их среднему количеству на 100 тысяч населения среди областных центров ЦФО.

Юрий Моисеев поблагодарил сотрудников калужской полиции за эффективную работу по обеспечению безопасности и правопорядка на территории Калуги.

- В прошлом году на плечи сотрудников УМВД легла особая нагрузка, Калуга была Новогодней столицей, затем мы отмечали юбилей полёта в космос и 650-летие Калуги, прошли выборы депутатов Государственной Думы, всё это сопровождалось массовыми мероприятиями, в ходе которых сотрудники калужской полиции обеспечили безопасность и правопорядок, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Работа была выстроена чётко, грамотно и профессионально, налажено конструктивное сотрудничество между полицией и органами местного самоуправления.

Депутат Марина Ставиская обратила внимание на проблему нехватки участковых и высокую текучку кадров. По её словам, зачастую участковые уполномоченные вынуждены работать сразу в двух районах, а в деревнях Резвань и Мстихино участковые очень часто меняются.

Начальник УМВД России по городу Калуге Дмитрий Данилов сообщил, что управлением принимаются все возможные меры для решения кадровых проблем, но сложное финансовое положение не позволяет оперативно решить этот вопрос.

Заместитель председателя Городской Думы Сергей Павлов затронул вопрос поощрения и мотивации сотрудников полиции, отметив, что это позволит решить проблему дефицита кадров.

Городской Голова Дмитрий Денисов в свою очередь отметил, что у медицинских работников есть возможность приватизации предоставленного муниципального служебного жилья, и эту практику можно будет распространить и на сотрудников полиции.

Вопрос будет проработан депутатским корпусом и специалистами Городской Управы.

Подводя итоги заседания, Юрий Моисеев поблагодарил всех сотрудников УМВД по городу Калуге и пожелал им успехов в их нелёгкой службе. Отчёт был принят к сведению, работа УМВД признана удовлетворительной.

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