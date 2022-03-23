В Калужской области 134 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 134 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель с 12 января. Общее количество заболевших выросло до 100 197, сообщили в среду, 23 марта, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1397.

Госпитализированы за сутки 33 человека.

Выздоровели еще 432 пациента. Всего с болезнью справился 87 638 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 620 тысяч жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 26 826 случаев коронавируса. За весь период - 17 664 621. Госпитализированы за сутки – 5109. Выписаны – 70 622, за весь период – 16 417 422. За последние сутки в стране от ковида умерли 429 человек, за все время – 365 802.

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