23 марта родился живописец Алексей Киселев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 марта.

1897 – состоялось открытие бесплатной библиотеки-читальни Александро-Невского братства в селе Перемышль.

1914 - в селе Плохино Жиздринского уезда (ныне село Ульяново) родился Алексей Васильевич Киселев (1914-1987), живописец, педагог, общественный деятель, заслуженный деятель искусств РСФСР (1967). Его произведения составили основу Ульяновской картинной галереи. Она открылась в апреле 1970 года по инициативе А.В. Киселева.

1947 – газета «Знамя» рассказала о трудностях первого областного театра кукол, в работу которого много души вложила энтузиаст детского художественного воспитания Маргарита Алексеевна Викторова.

1952 – образован Отдел внутренних дел города Обнинска.

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