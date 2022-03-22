В Городской Думе Калуги обсудили ремонт школ в условиях подорожания строительных материалов

22 марта под председательством Татьяны Коняхиной состоялось заседание комиссии Городской Думы по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений.

Члены комиссии обсудили перспективы ремонта школ и детских садов Калуги в 2022 году. Основная проблема на сегодняшний день – значительное подорожание стройматериалов и увеличение стоимости строительных работ.

В 7,8 млн. рублей обойдётся ремонт кровли в школе № 4. Аукцион выиграла ростовская компания ООО «Авангард», заключение контракта планируется 25 марта, экономия составила порядка 500 тысяч рублей.

Согласно условиям договора, подрядчик должен будет завершить ремонтные работы к 18 августа 2022 года. Компания уже работала в Калуге и хорошо себя зарекомендовала.

Аукционы по выбору подрядчика для ремонта кровли подросткового клуба Лицея № 48 и ремонта кровли детского сада № 90 «Ласточка» пройдут 23-24 марта.

Планируется провести аукцион на ремонт кровли школы № 26. Решение по ремонту актового зала школы отложено на две недели. За это время управление капитального строительства рассчитывает прояснить вопрос стоимости отделочных материалов.

Для ремонта кровли детского сада № 85 «Белоснежка» может потребоваться перераспределение средств.

Всего на ремонт школ и детских садов по предложениям депутатов Городской Думы в текущем году выделено 24 миллиона рублей. Сметная стоимость работ составляет 30 миллионов рублей. Как пояснил начальник управления капитального строительства Виталий Леонов, планировалось за счёт экономии от проведения конкурсных процедур профинансировать все работы в полном объёме, но в текущих условиях значительной экономии не предвидится. Возможно, потребуется изыскать дополнительные средства или корректировать сметы.

- Что планируется делать в том случае, если конкурсы по выбору подрядчика не состоятся, ведь сметы уже не вполне соответствуют рыночным ценам и подрядчики могут отказаться от участия в аукционах? – поинтересовался Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

По словам Виталия Леонова, действующее законодательство позволяет в таком случае заключать контракты с единственным поставщиком. Будут выбраны хорошо зарекомендовавшие себя в Калуге организации.

Первый заместитель Городского Головы Александр Серяков в свою очередь рекомендовал максимально ускорить прохождение конкурсных процедур и предусмотреть возможную корректировку условий контрактов.

- Нужно быть готовым к трудностям, в ближайшее время ситуация останется напряжённой, следует проработать различные варианты, в том числе и перераспределение средств на приоритетные объекты. С учётом текущих рыночных цен не нужно распылять средства на множество проектов, лучше сделать меньше, но качественно, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Комиссия будет держать вопрос на постоянном контроле.

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