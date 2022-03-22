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Более 30 калужских деревень получили доступ к мобильной связи

Опубликовано: 22.03.2022 14:22 0 291
Более 30 калужских деревень получили доступ к мобильной связи

Tele2 подводит итоги технического развития. В 2021 году компания провела масштабные работы по модернизации телеком-инфраструктуры в регионе, а также развернула покрытие еще в 32 малых селах и деревнях. Услуги 4G доступны на территории, где проживает свыше 99% населения Калужской области.

В 2021 году специалисты оператора оснастили новым технологичным оборудованием треть базовых станций региона и запустили новые объекты сети в городах и районных центрах. Особое внимание они уделили тем территориям, где резкими темпами росло потребление трафика. В результате удалось повысить качество 4G-интернета в Калуге, Медыни, Обнинске, Малоярославце, Сухиничах, Жиздре и других населенных пунктах.

Дополнительно новое покрытие было развернуто еще в 32 небольших селах и деревнях. Работы велись в рамках проекта по Устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), который реализует «Ростелеком», а оператор в нем выступает в качестве центра компетенций. Компания отвечает за планирование архитектуры сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства инфраструктуры.

Алексей Бойко, директор калужского филиала Tele2:

«В современных реалиях смартфон зачастую становится основным средством для общения с близкими, удаленной работы и учебы. Объем интернет-трафика в сети оператора растет двузначными темпами уже второй год – в 2021 году прирост составил 30%. Отвечая потребностям калужан, мы стараемся работать на опережение и расширять как зону покрытия, так и емкость сети в тех местах, где видим предпосылки к резкому росту потребления трафика».

Наталия Каляцкая, директор калужского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Работы по установке базовых станций в рамках УЦН 2.0 в 2021 году прошли без отклонений от графика, в том числе благодаря продуктивному взаимодействию с оператором. Мы реализовали проект в установленные госконтрактом сроки. Результатом наших усилий стала качественная мобильная связь и интернет для тридцати двух небольших населенных пунктов региона. В новом году предстоит строительство вышек еще в нескольких десятках калужских сёл и деревень. Уверена, в партнерстве мы снова справимся с задачей безукоризненно. А до 2030 года вместе сделаем мобильную связь доступной более чем в 100 населенных пунктах Калужской области».

В итоге в 2021 году услуги 4G-интернета и голосовой связи стали доступны в населенных пунктах: Акулово Бабынинского района, Отъезжее Барятинского района, Барсуки, Галкино, Никольское Дзержинского района, Кочуково и Маслово Думиничского района, Алексеевка, Ивановское, Льнозавод и Ореховня Износковского района, Буда, Гавриловка, Малая Песочня, Фоминичи и Якимово Кировского района, Зимницы Куйбышевского района, Захарово Малоярославецкого района, Большое Алешино, Покров и Торкотино Мещовского района, Боровецк, Воронино, Горбачи и Дашино Мосальского района, Субботники, Уруга и Фролово Сухиничского района, Колодяссы и Стайки Хвастовичского района, Порослицы и Упрямово Юхновского района.

Как социально ориентированная компания, Tele2 исторически строит сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей. Компании задействуют в том числе диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, что обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.
 

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Опубликовано: 22.03.2022 14:22 0 291
Тэги: новости компаний
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